الطريس اجتمع مع الأمين.. رسالة تقلص «الأجنبي»

يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم مقترحًا تنظيميًّا يحدد سقف عدد المباريات المسموح لكل نادٍ فيها بطلب حكام أجانب خلال منافسات دوري روشن السعودي الموسم المقبل، بهدف توسيع فرص الحكام السعوديين في إدارة المواجهات الجماهيرية والكبرى.

ووفق مصدر خاص بـ«الرياضية»، فإن المقترح سيُعرض على مجلس إدارة الاتحاد الجديد قبل اعتماده رسميًّا.

وكشف المصدر ذاته عن أنَّ الاتحاد الدولي «فيفا» أبلغ الاتحاد السعودي، عبر رسالة شفهية، أنَّ غياب تكليف الحكم خالد الطريس عن إدارة أي مباراة كحكم ساحة في كأس العالم 2026 يعود بشكل أساسي إلى قلة توليه المباريات الكبيرة في الدوري المحلي، عادًا ذلك أحد أبرز المعايير التي تعتمدها لجنة الحكام الدولية في توزيع التكليفات.

وأشار المصدر إلى أنَّ الطريس التقى الأحد مع ماجد آل صاحب، الأمين العام المكلف للاتحاد السعودي، بحضور السويسري مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام، ونقلت له مباشرة رسالة الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في «فيفا».

وبيَّن المصدر أنَّ سبعة حكام من أصل 15 حكمًا مدرجين في قائمة الدول التي لديها حكم واحد فقط خارج قوائم البلدان صاحبة الحكام الثلاثة، لم يُكلفوا بإدارة أي مباراة كحكم ساحة في المونديال، وكان الطريس أحدهم. وقد اكتفى بأداء دور الحكم الرابع في سبع مباريات، قبل عودته إلى الرياض الأحد. وذكر المصدر أنَّ لجنة الحكام في «فيفا» أثنت على إمكانات الطريس وقدراته، مؤكدة أنَّه سيحصل على تقرير فني مفصل عن أدائه عقب انتهاء كأس العالم، غير أنَّ فرصته في الحصول على تكليفات دولية كحكم ساحة في المستقبل ستبقى محدودة ما لم يُمنح فرصًا أكبر لقيادة المباريات القوية والمؤثرة في الدوري السعودي. يذكر أنَّه يسمح لأندية دوري روشن الاستعانة بـ«عدد لا محدود» من الحكام الأجانب منذ 2021.