أزمة النصر تبقي دوران

تتجه إدارة نادي النصر إلى الإبقاء على الكولومبي جون دوران ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل، في ظل استمرار الأزمة المالية، التي تعوق إبرام صفقات جديدة، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أنَّ إدارة النادي قرَّرت إعادة دوران إلى تدريبات الفريق الجارية في الرياض، بعدما تضاءلت فرص التعاقد مع لاعب أجنبي جديد بديلًا عن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نتيجة عدم وجود أي بوادر للحصول على موافقة لجنة الرقابة المالية لاستكمال صفقة جديدة.

وبيَّنت المصادر أنَّ اللوائح لا تسمح بقيد دوران ضمن فئة لاعبي المواليد، لكونه لم يُسجل في هذه الفئة عند انضمامه إلى النصر مطلع عام 2025، ما يعني إمكانية تسجيله فقط ضمن قائمة اللاعبين الأجانب.

وأشارت المصادر إلى أنَّ هذه التطورات المالية في النصر تعزز التوجه للاكتفاء بقيد جون دوران للموسم المقبل، في ظل عدم توفر السيولة المالية اللازمة لإبرام تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وفي سياق آخر، عادت بعثة فريق النصر إلى الرياض من أجل استكمال التحضيرات للموسم الجديد، على أن تغادر الأسبوع المقبل إلى البرتغال للدخول في معسكر خارجي.