«فيفا» يرد على ديشامب: بارتون عالمي

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأربعاء الانتقادات التي وجهها ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، إلى مستوى التحكيم في مباراة نصف نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، مشددًا على أن الحكام المشاركين في مونديال 2026 «من الطراز العالمي».

وقال الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في «فيفا»، لوكالة فرانس برس ردًا على تصريحات ديشامب الذي تساءل عما إذا كان حكم المباراة يمتلك المستوى اللازم لإدارة نصف نهائي كأس العالم: «نعم، بالتأكيد، حكامنا من الطراز العالمي».

وشكك ديشامب الثلاثاء بمستوى الحكم السلفادوري إيفان بارتون الذي قاد مباراة الثلاثاء. وقال عقب خروج فريقه بخسارته 0-2 أمام أبطال أوروبا: «هل يملك الحكم المستوى المطلوب لإدارة نصف نهائي كأس العالم؟ لن أجيب عن ذلك. وليس لأننا خسرنا أقول هذا. كان هناك العديد من الحالات، وغالبًا ما ذهبت ضدنا أيضًا».

واستطرد: «لكن السبب الأول يبقى أننا كنا أقل مستوى بقليل وأقل خطورة هجوميًا مما كان بإمكاننا أن نكون عليه، مع بعض الأخطاء الفنية والتمريرات التي كان من الممكن أن تخلق مواقف وفرصًا».

وتعرض التحكيم لانتقادات عدة منذ بداية كأس العالم في أمريكا الشمالية، لاسيما من مصر التي طالبت باستبعاد الحكم الفرنسي فرنسوا لوتيكسييه بسبب «أخطاء تحكيمية فادحة» قالت إنها صبت في مصلحة الأرجنتين خلال فوزها على الفراعنة 3-2 في ثمن النهائي.