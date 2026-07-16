الأرجنتين تقلبها وتعبر إلى النهائي السابع

تأهّل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس العالم للمرة السابعة، بعدما حوّل تأخّره أمام نظيره الإنجليزي إلى فوزٍ بهدفين لهدف، مساء الأربعاء في مدينة أتالانتا الأمريكية.

وافتتح «الأسود الثلاثة» أهداف مباراة نصف النهائي في الدقيقة 55 عبر الجناح أنتوني جوردون، وظلّوا متقدمين حتى أدرك إنزو فيرنانديز التعادل لـ«راقصي التانجو» في الدقيقة 85.

وعند الدقيقة 90+2، ارتقى المهاجم البديل لاوتارو مارتينيز وأودع برأسه كرة عرضية من النجم ليونيل ميسي في الشباك، مُرسِلًا بلاده إلى مواجهة إسبانيا، الأحد في المباراة النهائية.

وعادل ميسي ورفاقه إنجاز جيل الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، بالوصول إلى نهائي المونديال في نسختين متتاليتين.

وفي المجمل، سيخوض «راقصو التانجو» مباراة نهائي البطولة للمرة السابعة، بعد بلوغها في 1930، و1978، ومع مارادونا في 1986 و1990، ومع ميسي في 2014 و2022.

وتٌوّج منتخب الأرجنتين باللقب العالمي أعوام 1978 على أرضه، و1986 في المكسيك، و2022 في قطر.

وبوصوله مُجدَّدًا إلى موقعة حسم ذهب المونديال، سيكون ثاني أكثر من لعِبها، بعد ألمانيا بـ 8 مرّات، متخطيًا إيطاليا.