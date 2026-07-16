بثمانية.. الاتفاق يكتسح كوستا

اكتسح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم نظيره كوستا سيتي الإسباني 8ـ0، في أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي الجاري في إسبانيا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وشهدت المواجهة الظهور الأول للأسترالي آرثر باباس، مدرب الفريق، الذي استثمر اللقاء في التعرف على إمكانات اللاعبين، وقياس جاهزيتهم الفنية والبدنية، ومدى استيعابهم النهج الذي يسعى إلى تطبيقه خلال المرحلة المقبلة.

ومنح بوباس الفرصة لعدد كبير من العناصر على مدار شوطي المباراة، معتمدًا على التدوير بين اللاعبين، بهدف رفع المعدل اللياقي، وزيادة الانسجام، وتقييم الخيارات المتاحة قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات.

وتناوب على تسجيل أهداف الاتفاق مختار علي، والبرتغالي جواو كوستا، والفرنسي موسى ديمبيلي «هدفين»، وراضي العتيبي «هدفين»، وعبد الله البيشي، وزياد الغامدي.

ويواصل الفريق الشرقي برنامجه الإعدادي في إسبانيا، الذي يتضمن تدريبات فنية ولياقية، إلى جانب عدد من المباريات التجريبية، تمهيدًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.