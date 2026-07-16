أخضر اليد يستهل الآسيوية بنقاط العُماني

استهلَّ المنتخب السعودي لكرة اليد فئة الشباب مشواره في البطولة الآسيوية الـ 19 بفوز كبير على نظيره العُماني 40ـ27، الأربعاء.

وتستضيف مدينة تشوتشو الصينية منافسات البطولة خلال الفترة من 15 إلى 27 يوليو الجاري، وتُعد مؤهلة إلى بطولة العالم للشباب المقررة في مقدونيا عام 2027.

ومنحت اللجنة الفنية للبطولة أحمد العبيدي، لاعب المنتخب السعودي، جائزة الأفضلية في مواجهة منتخب عُمان ضمن منافسات البطولة.

ويلعب الأخضر ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات: عُمان، البحرين، الصين تايبيه، الصين، وهونج كونج.

وضمت قائمة ميلانو جيليرمو، مدرب المنتخب، 22 لاعبًا هم: عبد الله السعدون، زكريا طه، مهند السيهاتي، حيدر الدعسري، محمد القايد، عبد الله المرهون، حسين الحمدان، أحمد العبيدي، علي السني، محمد السيهاتي، حسن الصفار، سلمان المعيني، هشام ياسر، بدر القرني، أمجد بيضي، أحمد العبيدي، يوسف عمر، قاسم الخويليدي، فاضل الرمضان، أسامة الربيع، عباس العوازم، ومختار العبد الوهاب.