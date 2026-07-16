رسميّا.. القادسية يوقع عقدي الكرواني والقحطاني

أعلن نادي القادسية، الأربعاء عن التوقيع رسميًا مع المغربي سفيان الكرواني ومحمد القحطاني لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى 2029.

وجرت مراسم التوقيع مع الظهير الأيسر المغربي والجناح السعودي في مقر معسكر الفريق الشرقي بمدينة جيرونا بحضور جيمس بيسجروف الرئيس التنفيذي للنادي.

وانضم الكرواني «25 عامًا» إلى صفوف الفريق القدساوي قادمًا من أوتريخت الهولندي.

وكان القادسية كشف في الرابع من يونيو الماضي عن التعاقد مع الكرواني، وقبل ذلك، وتحديدًا في 8 مارس الماضي، عنونت «الرياضية»: «القادسية يحسم صفقة الكرواني»، وأوردت في سياق الخبر نقلًا عن مصادر خاصة أن نادي القادسية اتفق مع المغربي سفيان الكرواني، ظهير أيسر فريق أوتريخت الهولندي على ضمِّه إلى الفريق الشرقي، بصيغة الانتقال الحرّ، بدءًا من الصيف المقبل.

وبدأ الكرواني الذي يحمل الجنسيتين المغربية والهولندية مسيرته في أكاديمية نيميجن ومن ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول قبل انتقاله إلى أوتريخت في صيف 2023.

وفي الموسم الماضي، ارتدى الكرواني قميص أوتريخت في 50 مباراة بمختلف المسابقات، وأحرز 4 أهداف، وصنع 18.

أما القحطاني فقد تدرج في الفئات السنية بنادي الهلال، وفي 13 أكتوبر 2020 وقَّع أول عقد احترافي مع النادي، قبل أن يتم تجديد عقده مع الأزرق في يناير 2025، وتتم إعارته إلى نادي التعاون في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وخاض القحطاني 13 مباراة بقميص «سكري القصيم» في الموسم الماضي، وسجل هدفًا وحيدًا.