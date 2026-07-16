سينسيناتي تعيد ألكاراز

يتوقع أن يعود النجم الإسباني كارلوس ألكاراز إلى ملاعب كرة المضرب من بوابة دورة سينسيناتي للماسترز المقررة خلال الفترة من 13 إلى 23 أغسطس المقبل بعدما غاب منذ أبريل الماضي بسبب الإصابة، وفق لائحة اللاعبين المشاركين التي نُشرت الأربعاء.

وتنازل ألكاراز عن صدارة تصنيف رابطة المحترفين لصالح الإيطالي يانيك سينر في أبريل بعد خسارته أمامه في نهائي دورة مونتي كارلو لماسترز، ثم غاب بعدها عن الملاعب بسبب إصابة في المعصم الأيمن تعرض لها في الدور الأول لدورة برشلونة.

ونتيجة هذه الإصابة، غاب ألكاراز الذي تراجع في التصنيف إلى المركز الثالث، عما تبقى من موسم الملاعب الصلبة وبالتالي عن بطولة رولان جاروس الفرنسية التي كان يحمل لقبها، ما فتح الباب أمام الألماني ألكسندر زفيريف للفوز بلقبه الكبير الأول.

كما غاب الإسباني عن بطولة ويمبلدون التي احتفظ بلقبها سينر بفوزه في النهائي الأحد على زفيريف الثاني عالميًا.

ومع عودته المتوقعة في سينسيناتي، ربما يتمكن ألكاراز من استعادة وتيرة المباريات في الوقت المناسب قبل خوض بطولة فلاشينج ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى، المقررة بين 31 أغسطس و13 سبتمبر المقبلين والتي أحرز لقبها الموسم الماضي على حساب سينر.