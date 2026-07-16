بشكتاش يضم تروسارد 3 مواسم

أعلن نادي بشكتاش التركي، الأربعاء، ضم الجناح البلجيكي لياندرو تروسارد بعقد ​يمتد لثلاثة مواسم مع إمكانية التمديد لموسم رابع قادمًا من أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مع أرسنال يمتد حتى عام 2027 لكنه سينتقل ‌الآن إلى بشكتاش ‌في صفقة ​ذكر النادي ⁠التركي أن قيمتها ​18 مليون ⁠يورو (21 مليون دولار)، تُدفع على ستة أقساط متساوية على مدى ثلاثة أعوام.

وقال النادي في بيان: «أبلغت شركة بشكتاش للاستثمارات الكروية والصناعة والتجارة منصة الإفصاح العام التركية بأنه تم ⁠التوصل إلى اتفاق مع لاعب كرة ‌القدم المحترف ‌لياندرو تروسار وناديه بشأن انتقاله ​النهائي».

وأكد أرسنال أنه تم منح ‌تروسارد الإذن بالسفر إلى إسطنبول للخضوع للفحوص الطبية المعتادة قبل إتمام الصفقة.

وخاض اللاعب البلجيكي 174 مباراة في جميع المسابقات ‌مع أرسنال، وسجل 36 هدفًا بعد انضمامه من نادي برايتون آند ⁠هوف ⁠ألبيون في يناير 2023.

وسجل تروسار ستة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة في 31 مباراة بالدوري الموسم الماضي، حيث أنهى فريق المدرب ميكل أرتيتا انتظارًا دام 22 عامًا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

وخاض تروسارد 57 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا، سجل خلالها 14 هدفًا، ​ومثل بلاده ​في أربع بطولات كبرى.