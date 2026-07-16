ميسي يعادل الرقم المونديالي القياسي

عادل النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي، أمام الإنجليز الأربعاء، الرقم القياسي لعدد مرات تأهّل لاعبٍ إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم.

وقاد ميسي، بصناعته هدفين، منتخب بلاده إلى قلبِ تأخره 0-1 والفوز 2-1 على «الأسود الثلاثة»، في مدينة أتالانتا الأمريكية ضمن دور الأربعة من نسخة 2026 الجارية.

بذلك، يُحسَم اللقَب الأحد في صراعٍ كروي مرتقب بين الإسبان والأرجنتينيين، الذين تأهلوا للمرة السابعة إلى نهائي البطولة، والثانية تواليًا.

وقاد ميسي منتخبَه إلى نهائي نسختي 2014، الذي كَسِبه الألمان، و2022، الذي تُوِّج فيه باللقب أمام الفرنسيين.

وببلوغه النهائي للمرة الثالثة، عادل نجم الأرجنتين الكبير الرقم القياسي لعدد مرَّات تأهُّل لاعبٍ إلى تلك المباراة، وتَشارَكه مع أربعة لاعبين، هم البرازيليان كافو ورونالدو، والألمانيان لوثار ماتيوس وبيير ليتبارسكي.

وتأهل كافو ورونالدو إلى نهائي ثلاث نسخ متتالية من البطولة، من 1994 إلى 2002، ورفعا الكأس مع زملائهما مرتين.

بينما وصل ماتيوس وليتبارسكي إلى نهائي ثلاث نسخ متتالية، من 1982 إلى 1990، وتُوِّجا به في 1990.