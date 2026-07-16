كين: محبطون.. وما قدمناه ليس كافيا

اعترف الإنجليزي هاري كين، هداف وقائد منتخب بلاده الأول لكرة القدم، بأن محاولة الحفاظ على التقدم، الأربعاء أمام الأرجنتين، لم تكن كافية لبلوغ نهائي كأس العالم.

وحوّل منتخب الأرجنتين تأخره 0-1 أمام الإنجليز إلى فوزٍ بهدفين لهدف فتجنّب سيناريو الوقت الإضافي ووصل إلى النهائي لملاقاة إسبانيا الأحد.

وعبّر كين، الذي أحرز 6 أهدافٍ خلال المونديال الجاري، عن حسرة كبيرة بعد الخسارة.

وقال لشبكة «بي بي سي» الإعلامية البريطانية: «قدمنا مباراة جيدة في معظم فتراتها، بعد التقدم بهدف بدا أننا حاولنا الحفاظ على النتيجة، وهو أمر لا يكفي على هذا المستوى، لذلك نشعر بإحباط شديد لأننا عمِلنا بجد للوصول إلى هنا».

وشدد: «بذل اللاعبون كل ما لديهم من جهد وعرق ودموع، أن تخفق في النهاية بهذا الشكل فإنه أمر مؤلم للغاية».

وعن المشكلات التي واجهها الإنجليز بعد التقدم، شرح القائد: «واجهنا صعوبة في الضغط على الكرة، كنا نضغط عليهم بشكل جيد ونضعهم تحت ضغط كبير في مناطقهم، ما أتاح لنا استعادة الكرات والسيطرة على المباراة بشكل أفضل». وأكمل: «بعد الهدف، سواءً كان ذلك بسبب اندفاعهم بعدد أكبر من اللاعبين إلى الأمام أو بسبب عدم قدرتنا على مجاراتهم رقابيًا، فقد توالت الهجمات علينا موجة بعد أخرى. قام اللاعبون بالكثير من التدخلات والاعتراضات، لكن ذلك لم يكن كافيًا في النهاية».

وأوضح كين أن «الرسالة كانت هي مواصلة الهجوم ومحاولة إحراز هدف آخر، ثم بعدما سجّلوا هدفيهم، حاولنا العودة وإيجاد الحل، لكننا لم نتمكن من استعادة الزخم».