الأرجنتين في النهائي

تأهل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس العالم، للمرة الثانية تواليًا والسابعة في المجمل، بعدما قلب تأخره أمام نظيره الإنجليزي 0- 1 إلى فوزٍ بهدفين مقابل هدف، الأربعاء في مدينة أتالانتا الأمريكية ضمن دور الأربعة.. وصنع النجم الكبير ليونيل ميسي هدفين في الدقائق الأخيرة ليرسل منتخبه إلى مباراة حسم اللقب محطمًا أحلام النجم الإنجليزي هاري كين وزملائه الذين حاولوا إعادة منتخبهم إلى النهائي بعد 60 عامًا من تأهله الوحيد إلى موقعة حسم اللقب العالمي. (الفرنسية ورويترز)