سكالوني: لاعبو الأرجنتين فريدون ولا يكفّون عن مفاجأتي

وصف الأرجنتيني ليونيل سكالوني، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، ما يقدّمه لاعبوه خلال كأس العالم 2026 بـ «الأمر المذهل».

وصرّح بعد الفوز 2-1 على إنجلترا الأربعاء والتأهل إلى المباراة النهائية أمام إسبانيا: «هذه المجموعة من اللاعبين لا تكف أبدًا عن مفاجأتي».

وتطلّع إلى النهائي، الأحد، حيث يسعى للاحتفاظ باللقب، وقال: «سنحاول الانتصار، وسنقدم كل ما لدينا، لكن بعد ذلك يصبح الأمر بالغ الصعوبة».

ووصف سكالوني عناصره بأنهم «فريدون حقًا، وما يقدمونه أمر مذهل»، واستدرك: «هذا ليس غرورًا، أقول ذلك من أعماق قلبي، هؤلاء الناس حملونا إلى الفوز اليوم».

وكان الإنجليز متقدمين بهدفٍ حتى الدقيقة 85، عندما تعادل حاملو اللقب، قبل أن يحرزوا هدف الفوز، والتأهل للنهائي، خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.