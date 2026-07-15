انتخابات متجردة لا تكليف موجه

الانتخابات كما تعرفها جامعة Cambridge هي الوقت الذي يصوّت فيه الناس من أجل اختيار شخص ما لشغل منصب رسمي.

والواقع أنَّ الانتخاب عبر التصويت يمنحك القدرة على إحداث تغيير إيجابي في المنظومة التي تعمل بها أو تلك التي تنعكس على اهتماماتك، كما يساعد في تحديد المستوى الذي تصبو إليه، وإعطاء الأولوية للقيم والأهداف المشتركة، وفي نفس الوقت توجيه الموارد المتاحة في سبيل ذلك، ولعل الأهم يتجسد في لعب دور محوري في اختيار من يمثلني لتحقيق أهدافي.

ولقد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أنَّ موعد انتخابات اتحاد الكرة لاختيار بديل للرئيس المستقيل ياسر المسحل سيكون في نهاية شهر أغسطس القادم، وفي سبيل ذلك تم تشكيل لجنة لضمان نزاهة الانتخابات برئاسة أحمد القنيعان، رئيس لجنة الاستئناف، وعضوية بندر الحميداني، أحمد باناعمة، عبد العزيز الفضلي، وعيسى الريس كأمين سر.

والحقيقة أنَّه تم تداول العديد من الأسماء التي ستترشح لتولي المنصب، ومع احترامي للجميع لا أجد في أي منها القدر من العلم والمعرفة والثقافة والخبرة والنجاحات الرياضية لأقول هذا من يمثلني دون تردد، لذلك أتمنى أن يقتحم الانتخابات كفاءات أكاديمية وإدارية ورياضية، ومهم جدًّا أن يقدم كل مرشح برنامجًا انتخابيًّا شاملًا مقنعًا قابلًا للتطبيق، ويتم اختيار الأفضل بينهم بتجرد لقيادة المرحلة القادمة.

وعندما نتحدث عن المرحلة القادمة فهي مرحلة لم تعد فيها الإخفاقات مقبولة تحت أي ظرف كان، إنها مرحلة تحظى بدعم غير مسبوق من قيادتنا الحكيمة، وسنستضيف إبانها أمم آسيا 2027 والحدث الأكبر عالميًّا كأس العالم 2034، ومن المفترض أن نعد فيها العدة من الآن لظهور مشرف في هاتين المسابقتين وغيرهما، ونرتقي فيها بأنديتنا على حد السواء ونرفع من قدرات لاعبينا وحكامنا ومدربينا.

وأختم بالقول إنَّ كل ذلك يعتمد على الانتخابات والتصويت فيها، لذلك أتمنى أن يترشح من لديه القدرة والإمكانات، كما أتمنى من جميع المخولين بالتصويت أن يضعوا مصلحة رياضة الوطن فوق كل اعتبار، وأن يختاروا الأكفأ بعيدًا عن الأسماء والعلاقات والتحزبات والاعتبارات الأخرى.

وبالله التوفيق.