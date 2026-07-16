سكالوني.. سابع مدرب يصل إلى نهائيين موندياليين

دوَّن الأرجنتيني ليونيل سكالوني، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، اسمه الأربعاء في قائمة محدودة من المدربين تميّزوا عن غيرهم بالوصول أكثر من مرة واحدة إلى نهائي كأس العالم.

وبات سكالوني سابع من يفعل ذلك، بعدما قاد منتخبه إلى الفوز 2-1 على إنجلترا، ضمن دور الأربعة في مدينة أتالانتا الأمريكية، والتأهل إلى المباراة النهائية لنسخة 2026، المقررة الأحد أمام إسبانيا.

بذلك، عادل مدرب «راقصي التانجو» ما أنجزه ستة مدربين فقط منذ استحداث البطولة عام 1930، وقد يصبح، إذا هزم الإسبان، ثاني مدرّب فقط يحقق اللقب مرتين، بعد الإيطالي فيتوريو بوتسو، بطل النسختين الثانية والثالثة 1934 و1938 مع منتخب بلاده.

وفي نهاية عام 2022، احتفل سكالوني مع لاعبيه بالحصول على كأس العالم، عقب الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ويأتي إلى جانب المدربين الأرجنتين والإيطالي 5 مدربين مع منتخبات بلادهم، الألماني هيلموت شون 1966 و1974، والأرجنتيني كارلوس بيلاردو 1986 و1990، والألماني فرانتس بيكنباور 1986 و1990، الفرنسي ديديه ديشامب 2018 و2022، والبرازيلي ماريو زاجالو 1970 و1998.