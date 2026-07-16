ناشئات الأخضر مع إندونيسيا والبحرين وسنغافورة

وضعت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 17 عامًا، الخميس، المنتخب السعودي للناشئات لكرة القدم في المجموعة الثانية إلى جانب إندونيسيا، والبحرين، وسنغافورة المستضيفة.

وتجرى منافسات المجموعة خلال الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر المقبل، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى النهائيات المقررة في الصين عام 2027.

وأُجريت القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور العاصمة الماليزية، بمشاركة 30 منتخبًا آسيويًا.

وتُعد هذه المشاركة الثانية لأخضر الناشئات في التصفيات القارية، بعد تسجيل حضوره الأول في نسخة 2026، حين استضافت السعودية مباريات المجموعة الثانية في مدينة الخبر، وحقق خلالها فوزًا كبيرًا على الكويت بنتيجة 11ـ0، وتعادل مع لبنان 2ـ2، وخسر أمام إيران 2ـ0، لينهي مشاركته في المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

وأكدت عالية الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان الخميس، أن المشاركة الثانية للمنتخب في التصفيات الآسيوية تعكس سرعة التطور، مشيرة إلى أن التجربة الأولى أسهمت في بناء خبرات مهمة للاعبات والجهاز الفني.

وقالت: «نفخر بمشاركة منتخب الناشئات في التصفيات الآسيوية للمرة الثانية، فهي ثمرة للعمل المستمر على تطوير الفئات السنية وإتاحة الفرص للاعبات لخوض المنافسات الدولية. ونتطلع إلى أن تقدم اللاعبات مستويات تعكس حجم التطور الذي تشهده كرة القدم النسائية، وأن تشكل هذه المشاركة امتدادًا لمسيرة إعداد جيل واعد».