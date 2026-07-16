المونديال.. خيبات 60 عاما تلاحق الإنجليز

صاحب تعيين الألماني توماس توخيل مدربًا لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم ضجة إعلامية واسعة، بعدما أعلن أن هدفه إضافة نجمة ثانية إلى قميص «الأسود الثلاثة»، من خلال قيادته إلى إحراز لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

وبعد أعوام من خيبات الأمل والاقتراب كثيرًا من المجد، عُدّ توخيل الحلقة المفقودة، والمدرب القادر أخيرًا على إنهاء انتظار مستمر منذ ستة عقود للتتويج بلقب كبير.

وكان سلفه جاريث ساوثجيت قاد جيلًا موهوبًا من لاعبي إنجلترا إلى نهائيين كبيرين في كأس أوروبا 2020 و2024، إضافة إلى نصف نهائي كأس العالم 2018، وربع نهائي كأس العالم 2022.

لكن جميع تلك المشاركات انتهت بخيبة أمل، وسط انتقادات متكررة لساوثجيت بسبب عدم نجاحه في تعديل خططه التكتيكية بالسرعة الكافية لمواكبة متغيرات المباريات.

وساد اعتقاد بأن الوضع سيكون مختلفا تحت قيادة توخيل المعروف بدهائه التكتيكي والذي تفوّق بشكل لافت على مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، ليقود بذلك تشلسي إلى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2021.

لكن إنجلترا ودّعت كأس العالم من الدور نصف النهائي أمام الأرجنتين، الأربعاء، بطريقة مؤلمة ومألوفة للغاية، بعدما فشلت في استثمار تقدمها 1ـ0، قبل أن تسمح بفرض الضغط عليها، وتفقد زمام المبادرة، وتخسر 1ـ2.

وكانت هذه المرة الثالثة منذ كأس العالم 2018، التي تخسر فيها إنجلترا مباراة في نصف النهائي أو النهائي لبطولة كبرى، بعدما كانت متقدمة في النتيجة.

وجاءت الهزائم الثلاث، بما فيها الأربعاء على ملعب مرسيدس ـ بنز في أتلانتا، وفق السيناريو عينه: بداية قوية، ثم التقدُّم 1ـ0، يليها تراجع دفاعي يائس، قبل الانهيار في النهاية.

وسارع العديد من النقاد واللاعبين السابقين إلى تحميل توخيل مسؤولية الإخفاق الإنجليزي الأخير، متهمين المدرب الألماني باللجوء إلى أسلوب دفاعي مبالغ فيه في وقت مبكر جدًا من المباراة، بعد هدف أنتوني جوردون في الدقيقة 55.

وسيطرت الأرجنتين على الدقائق الأخيرة من المباراة، وضغطت بشكل مستمر على مرمى جوردان بيكفورد، حتى نجحت أخيرًا بانتزاع الفوز بهدفي إنسو فرنانديس في الدقيقة 85 ولاوتارو مارتينيس في الوقت بدلًا من الضائع.

وقال مايكل أوين، مهاجم إنجلترا السابق، إن الهزيمة بمثابة فرصة ضائعة، منتقدًا بشدّة تبديلات توخيل في الشوط الثاني.

وكتب على منصة «إكس»: «نحن فريق أفضل من الأرجنتين، ولا شك لدي في ذلك. لكننا استحققنا الخسارة في النهاية. بل كان يمكن أن تنتهي المباراة 1ـ4».

وأضاف: «إشراك ثلاثة مدافعين إضافيين مع التقدُّم 1ـ0، ما الرسالة التي يبعثها ذلك؟... إلى أن ندرك أن الشجاعة والجرأة تكمنان في الاستحواذ على الكرة تحت الضغط، وليس تشتيتها أو إبعادها لمسافة 40 ياردة، فستكون هذه دائمًا النتيجة النهائية».

واتّفق جو هارت، حارس مرمى إنجلترا السابق، المحلل حاليًا مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، مع أوين، قائلًا: «أعتقد أن جاريث ساوثجيت يشاهد هذه المباراة من منزله.. لقد تعرض لانتقادات كثيرة في اللحظات الحاسمة مع إنجلترا أثناء التقدُّم بالنتيجة، بسبب اللجوء إلى إغلاق المساحات والتمركز الدفاعي».

وتابع: «لكنني لا أعتقد أن أي شيء لم يتغيّر في تلك اللحظات الحاسمة».

وفي حين تحمّل توخيل مسؤولية الهزيمة، إلا أنه رفض الاتهامات بأن تبديلاته في الشوط الثاني كانت السبب في ما آلت إليه الأمور.

وقال مدرب إنجلترا، الذي بدأ مهمته مطلع عام 2025، إن دفّة المباراة كانت قد بدأت تميل بالفعل لمصلحة الأرجنتين قبل تعديلاته التكتيكية، مع ازدياد حالة اليأس لدى بطل العالم، وسعيه الحثيث لإدراك التعادل.

وعندما سُئل عمّا إذا كان يعتقد أنه أخطأ تكتيكيًا، أجاب: «لا، أعتقد أن هذه هي طبيعة كرة القدم. بمجرد أن تخسر، تتعرّض للانتقاد. هذا أمر طبيعي. لا أحد يعلم ما الذي كان سيحدث لو اتخذنا قرارات مختلفة».

وأكمل: «لذا، لا جدوى من الانشغال بمثل هذه الافتراضات، وفقدان صوابي. أنا مسؤول عن هذه القرارات. لقد اتخذتها، وبالتالي أتحمل الانتقادات».

وقال هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، إن الفريق «حاول فقط الحفاظ على تقدّمه في وقت مبكر أكثر من اللازم».

لكنه رفض تحميل توخيل المسؤولية بشأن إدارته المباراة بعد ضياع فرصة جديدة لتحقيق إنجاز كبير.

وأردف كين: «سيكون هناك دائمًا الآن محاولة لإلقاء اللوم على أشخاص أو مدربين. ليس هذا الوقت المناسب لذلك. نحن نفوز معًا ونخسر معًا. لقد فعلنا كل ما بوسعنا. ولو نجحت الخطة لكان الجميع عدّه عبقريًا. في نهاية المطاف، لم تنجح لأسباب عديدة مختلفة».

وختم: «هذا ما يتعيّن علينا العمل على تحسينه. نحن قريبون، ونطرق الباب، لكن كما هي الحال دائمًا في هذه اللحظات الحاسمة، نحتاج إلى إيجاد تلك الحلقة المفقودة».