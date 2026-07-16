صحافة الأرجنتين: إنجلترا على ركبتيها

احتفت الصحافة الأرجنتينية، الخميس، بتأهل منتخب بلادها الأول لكرة القدم، إلى نهائي كأس العالم 2026، عقب الفوز على إنجلترا 2ـ1، الأربعاء.

ووصفت الصحف الأرجنتينية المواجهة بـ«صدام تاريخي»، مؤكدة أن لاعبي «ألبيسيليستي» نجحوا مرة أخرى في ملامسة مشاعر الأرجنتينيين.

وكتبت صحيفة «لا ناسيون»، إحدى أبرز الصحف في الأرجنتين: «المنتخب لمس مجددًا قلب الأرجنتين، وأقصى إنجلترا، وأصبح يحلم بلقب تاريخي جديد»، مضيفة: «في مباراة مشحونة بالإثارة، لعب المنتخب وقاتل من أجل ملايين الأرجنتينيين، وحقق انتصارًا سيظل خالدًا في الذاكرة».

من جهتها، عنونت صحيفة «كلارين» صفحتها الأولى بـ: «بقلب نقي... الأرجنتين تقلب الطاولة على إنجلترا»، عادة أن «ألبيسيليستي» رسخ مكانته أفضل منتخب في تاريخ الرياضة الأرجنتينية.

أما صحيفة «أوليه» الرياضية، فوصفت اللاعبين بـ«الأبطال»، مشيدة بـ«عودة تاريخية» تخللتها ملحمة جديدة للمنتخب.

وفي عنوان ساخر، كتبت صحيفة «باخينا ـ 12»: «من لا يقفز... لن يلعب النهائي»، في تحوير للهتاف الشهير لجماهير الأرجنتين: «من لا يقفز فهو إنجليزي».

اختار موقع «تي سي سبورتس» عنوانًا لافتًا جاء فيه: «وحوش... الأرجنتين في النهائي، وإنجلترا ما زالت تنتظر»، في إشارة إلى التصريحات الشهيرة لألف رامسي، مدرب إنجلترا، خلال كأس العالم 1966، عندما منع لاعبيه من تبادل القمصان مع لاعبي الأرجنتين بعد مباراة في ربع النهائي، قبل أن يصفهم علنًا بـ«الوحوش».

من جانبها، عنونت صحيفة «بيرفيل»: «الأرجنتين وضعت إنجلترا على ركبتيها»، مشيرة إلى أن البلاد تعيش أجواء احتفالية، وتترقب مواجهة الأحد، أمام إسبانيا في نهائي المونديال.