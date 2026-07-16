جوردون يودع بعد 25 عاما

أعلن كريج جوردون، حارس مرمى المنتخب الإسكتلندي الأول لكرة القدم، اعتزاله اللعبة، الخميس، ليسدل الستار على مسيرة ​حافلة امتدت لأكثر من 25 عامًا.

وقال جوردون في مقطع مُصّور، بثّه عبر حساباته الرسمية على ‌منصات التواصل الاجتماعي: «لم أرد يومًا ​أن ‌تصل ⁠هذه ​الرحلة إلى نهايتها، ⁠لكن لكل شيء نهاية. عشت أحلامي، وأنا ممتن للغاية لذلك».

وخاض جوردون، صاحب الـ43 عامًا، 682 مباراة بقميص هارتس، الفريق الذي تدرج في فئاته السنية، إضافة إلى دفاعه عن ألوان كاودنبيث، وسندرلاند، وسيلتيك، ومثل منتخب إسكتلندا في 84 مباراة دولية.

وكان جوردون ضمن تشكيلة منتخب إسكتلندا المشاركة في كأس العالم 2026، وأصبح أكبر لاعب سنًا في البطولة، على الرغم من أنه لم يشارك في أيّ مباراة، ⁠واكتفى بدور الحارس البديل لأنجوس جان.

وتخرج ‌جوردون من أكاديمية ‌هارتس للشباب، وسجل ظهوره ​الأول على مستوى الفريق ‌الأول خلال فترة إعارة إلى كاودنبيث عام ‌2001، قبل أن يفرض نفسه في صفوف هارتس بدءًا من الموسم التالي.

وفي عام 2007، انتقل حارس المرمى الإسكتلندي إلى سندرلاند الإنجليزي، مقابل صفقة قدرت بـ12.16 مليون دولار، وهو رقم قياسي لحارس مرمى آنذاك، لكن ⁠الإصابات ⁠أثرت على مسيرته، واكتفى بخوض 95 مباراة خلال خمسة مواسم مع النادي.

وعاد جوردون إلى إسكتلندا عام 2014، للانضمام إلى سيلتيك، وعاش واحدة من أنجح فترات مسيرته.

وخلال ستة مواسم في جلاسجو، أحرز خمسة ألقاب في الدوري الإسكتلندي الممتاز، ولقبين في كأس إسكتلندا، وخمسة ألقاب في كأس الرابطة الإسكتلندية، ​قبل أن يعود ​إلى هارتس في عام 2020، ليختتم مسيرته مع ناديه الأم.