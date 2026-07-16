الاتحاد..ماربيا تعيد الموسى وحاجي

دخل سعد الموسى وطلال حاجي، لاعبا فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، المرحلة الأخيرة من تأهيلهما بمعسكر القطب الجداوي في ماربيا الإسبانية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ الموسى وحاجي سيدخلان قريبًا التدريبات الجماعية في ماربيا.

وأجرى الموسى عملية في الكاحل بعد تعرضه لكسر في التدريبات الجماعية مع بداية الموسم الماضي، بينما خضع حاجي إلى عملية في الغضروف الهلالي بالركبة، أبريل الماضي.

ويواصل الاتحاد تحضيراته في ماربيا تحت قيادة الألماني ينز فيسينج، مدربه الجديد، حتى 31 يوليو الجاري.

ويخوض الاتحاد في إسبانيا أربع مباريات تجريبية، أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 21 يوليو، ولاس بالماس الإسباني «25»، ويوم 30 يخوض مواجهتين أمام مايوركا وملقا.

ويفتتح الفريق الاتحادي موسمه بمواجهة الجزيرة الإماراتي على ملعب الأخير في أبوظبي العاصمة، 11 أغسطس المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.