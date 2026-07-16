جائزة بلجيكا.. هاميلتون ينشد قياسي شوماخر

يعود البريطاني لويس هاميلتون إلى واحدة من حلباته المفضلة للعام الـ20 تواليًا، الأحد المقبل، ساعيًا لتحقيق فوز مع فيراري يعادل به الرقم القياسي للألماني مايكل شوماخر، والمتمثّل بستة انتصارات في جائزة بلجيكا الكبرى، الجولة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا 1.

وبعد أن أنهى سباق جائزة بريطانيا الكبرى على أرضه أخيرًا، في المركز الثالث، خلف شارل لوكلير، زميله في فيراري، الفائز بالسباق، ومواطنه البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، يستعد بطل العالم سبع مرات لمحاولة تحقيق انتصاره الثامن.

ويتصدر الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي، الذي حقق العام الجاري رقمًا قياسيًا بخمسة انتصارات أولى متتالية، ترتيب بطولة العالم مع مرسيدس، برصيد 179 نقطة، بعد تسعة سباقات، متقدمًا بفارق 25 نقطة، على راسل، و32 نقطة على هاميلتون.

وفشل السائق الواعد، البالغ 19 عامًا، في تسجيل أيّ نقاط في اثنين من آخر ثلاثة سباقات، فيما استعادت فيراري مستواها، بعدما تمكنت من تحقيق انتصار مع كل من سائقيها في السباقات الثلاثة الأخيرة، وبعد ذلك تقلص الفارق، الذي كان يبلغ 66 نقطة، إلى النصف تقريبًا.

وقال النمساوي توتو وولف، مدير مرسيدس: «كلّفتنا مشكلات الاعتمادية نقاطًا، في بطولة تشهد هذا القدر من التنافس، لا يمكننا تحمل ذلك، لا قيمة للسرعة إذا لم نحقق النتائج».

وعانى أنتونيلي في السباق على حلبة «سبا» الواقعة في غابات الأردين البلجيكية العام الماضي، إذ تأهل في المركز الـ 19، وانطلق من ممر الصيانة، وأنهى السباق في المركز الـ 16، ذارفًا الدموع خلال فترة صعبة من موسمه الأول.

ومع ذلك، عاش الإيطالي خيبة مشابهة في جائزة موناكو الكبرى عام 2025، حين تعرض للتجاوز بفارق لفتين، وأنهى السباق في المركز الـ 18، قبل أن يقلب الأمور رأسًا على عقب هذا العام، ويتصدر الترتيب.

ويُعد هاميلتون، بخبرته الكبيرة وحماسه المتجدد، منافسًا قويًا للإيطالي المتصدر، إلى جانب الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، سائق ريد بُل.

كان بإمكان هاميلتون أن يحمل الرقم القياسي لعدد الانتصارات في بلجيكا، لولا سوء الحظ الذي لازمه في بعض المناسبات في الماضي، ولا سيما عام 2008 عندما أنهى السباق في المركز الأول تحت أمطار غزيرة، لكنه جُرّد من الفوز بسبب عقوبة مثيرة للجدل أُضيفت إلى زمنه بعد السباق، ومدتها 25 ثانية.

ويُشارك هاميلتون في هذا السباق، بخبرة أكبر تمتد 18 عامًا، ويأمل أن يساعده انتعاش فيراري، من ناحية السرعة على الخطوط المستقيمة، من أجل الدخول بقوة في الصراع على الفوز بالسباق.