لاوتارو.. لاعب السلة الذي قتل أحلام الإنجليز

«منذ أن اشترى لي والدي أول زوج من الأحذية كنت أحلم بتسجيل هذا الهدف»، هكذا تحدث لوتارو مارتينيز، مهاجم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، بعد هدفه القاتل في مرمى إنجلترا، الأربعاء، الذي قاد رفاق ميسي إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليًا.

ولد لوتارو خافيير مارتينيز في 22 أغسطس 1997 بمدينة باهيا بلانكا الأرجنتينية، وهو ابن ماريو مارتينيز، الذي لعب لأعوام طويلة ظهيرًا أيسر في أندية محلية، مثل لينييرز، وفييا ميتري، وسان فرانسيسكو، وروزاريو بويرتو بيلجرانو، وريسينج دي أولافاريا.

نشأ في بيئة متواضعة، حيث عملت والدته كارينا فانيسا جوتييريز في مجال الخدمة المنزلية، وله شقيقان هما جانو وألان، بدأ ممارسة الرياضة في سن مبكرة ضمن صفوف نادي لينييرز المحلي في باهيا بلانكا، حيث برز في فئة تحت 17 عامًا، وسجل 13 هدفًا في موسم واحد، وأحرز هدفًا في نهائي كأس وطنية، على الرغم من خسارة الفريق بركلات الترجيح.

في البداية مارس لعب كرة السلة، وكان يحلم بأن يصبح نجمًا في الدوري الأمريكي للمحترفين، لكنه اختار كرة القدم عندما بلغ 15 عامًا، انتقل في يناير 2014 إلى ريسينج كلوب دي أفيلانيدا، بعد أن لفت انتباه المدرب المؤقت فابيو رادايلي، عانى في البداية من الحنين إلى مدينته، لكنه بقي بفضل إقناع زميله برايان مانسيلا، وسجل 53 هدفًا في 64 مباراة مع الفريق الاحتياطي.

خاض أول مباراة رسمية مع الفريق الأول في الأول من نوفمبر 2015 حين دخل بديلًا للأسطورة دييجو ميليتو في الفوز 3ـ0 على كروزيرو ديل نورتي.

أحرز هدفه الأول في نوفمبر 2016 أمام هوراكان، وسجل أول ثلاثية له في فبراير 2018 أمام هوراكان أيضًا في الفوز 4ـ0.

في الـ 27 من فبراير 2018 سجل ثلاثية أخرى في أول مباراة له بدوري أبطال أمريكا أمام كروزيرو في الفوز 4ـ2.

انتقل إلى إنتر ميلان في يوليو 2018، مقابل نحو 25 مليون يورو مع مكافآت إضافية، خاض أول مباراة في الدوري الإيطالي في 19 أغسطس 2018 أمام ساسولو، وسجل هدفه الأول في 29 سبتمبر أمام كالياري، أصبح قائدًا للفريق منذ 2023، وهو أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي.

مع إنتر فاز بثلاث بطولات للدوري الإيطالي في مواسم 2020ـ2021 و2023ـ2024 و2025ـ2026، وثلاث كؤوس إيطالية، وثلاث كؤوس سوبر إيطالية، وبلغ نهائي الدوري الأوروبي في 2020، ونهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، وسجل أكثر من 130 هدفًا في الدوري الإيطالي، ويحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

انضم إلى المنتخب الأرجنتيني الأول في مارس 2018، وشارك في كأس أمريكا 2019 و2021 و2024، حيث توج بطلًا في الأخيرتين، وسجل أهدافًا حاسمة كان آخرها في نهائي 2024، فاز أيضًا بكأس العالم 2022 في قطر، وبكأس النهائية بين كونميبول ويويفا في 2022.

تزوج لوتارو من عاجوستينا جاندولفو في 2023، ولديهما ابنة تدعى نينا، وابن يسمى تيو.