22 يوليو.. فتح الباب أمام بدلاء المسحل

أعلنت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورتها السادسة اعتماد البرنامج الزمني للانتخابات، وفتح باب الترشح من 22 يوليو وحتى الأول من أغسطس المقبل، وفق ما بثه اتحاد اللعبة على موقعه، الخميس.

وذكر الاتحاد أن قوائم المترشحين تُفحص خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس.

وسيتلقى مركز التحكيم الرياضي السعودي الطعون والتظلمات على القوائم خلال الفترة من 9 إلى 13 أغسطس، على أن يُفصلها من 15 إلى 23 أغسطس، ويكون إعلان النتائج يوم 24 من الشهر ذاته.

وحدد البرنامج الزمني حتى تاريخ 25 أغسطس موعدًا أخيرًا لانسحاب المترشحين، قبل أن تُعلن لجنة الانتخابات القوائم النهائية يوم 26 أغسطس، لتبدأ حملات الدعاية الانتخابية في اليوم التالي، وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته، فيما تُجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم 30 أغسطس 2026.

وكان الاتحاد السعودي أعلن، الأحد، تشكيل لجنة الانتخابات برئاسة أحمد القنيعان، بصفته رئيس لجنة الاستئناف، وعضوية بندر الحميداني، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، والدكتور أحمد باناعمة، عضو لجنة الاستئناف، والدكتور عبد العزيز الفضلي، نائب رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، فيما يتولى عيسى الريس مهمات أمين سر اللجنة، بصفته ممثل الإدارة القانونية.

وتأتي الانتخابات عقب استقالة ياسر المسحل من رئاسة الاتحاد السعودي، التي أعلنها عبر حسابه في منصة «إكس»، بعد خروج المنتخب السعودي الأول من كأس العالم 2026.