الهلال.. الحصة الثانية

واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، الخميس، تحضيراتهم لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، بالحصة التدريبية الثانية في المعسكر الإعدادي الخارجي المنظم في النمسا (المركز الإعلامي ـ الهلال)