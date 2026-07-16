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الهلال.. الحصة الثانية

2026.07.16 | 04:06 pm
واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، الخميس، تحضيراتهم لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، بالحصة التدريبية الثانية في المعسكر الإعدادي الخارجي المنظم في النمسا (المركز الإعلامي ـ الهلال)
الهلال.. الحصة الثانية

الهلال.. الحصة الثانية

الهلال.. الحصة الثانية

الهلال.. الحصة الثانية