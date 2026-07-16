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الشباب يستعد

2026.07.16 | 05:05 pm
أجرى لاعبو فريق الشباب الأول لكرة القدم، الخميس، حصة تدريبية صباحية ضمن المعسكر الإعدادي المنظم في النمسا، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الشباب)
الشباب يستعد

الشباب يستعد

الشباب يستعد

الشباب يستعد

الشباب يستعد