الشباب يستعد

أجرى لاعبو فريق الشباب الأول لكرة القدم، الخميس، حصة تدريبية صباحية ضمن المعسكر الإعدادي المنظم في النمسا، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الشباب)