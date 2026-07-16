السبت.. ريتيجي يدخل خيارات القادسية

يدخل الإيطالي ماتيو ريتيجي، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، خيارات مدربه الإيرلندي بريندان رودجرز في تجريبية جيرونا، السبت، على أرض الأخير، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وذكر المصدر ذاته أن ريتيجي أنهى برنامجه التأهيلي، ودخل الأربعاء التدريبات الجماعية، في المعسكر الحالي في جيرونا الإسبانية.

وبدأ ريتيجي تدريباته اللياقية، وبينها الدراجة، في المعسكر الخارجي، قبل يومين من وصول زملائه، 3 يوليو الجاري.

وتعرض ريتيجي لكسر في مفصل الكاحل خلال مواجهة الشباب، التي انتهت بالتعادل 1ـ1، أبريل الماضي، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، ما غيَّبه حتى نهاية الموسم، وخضع على إثر ذلك لتدخل جراحي في إسبانيا، وفترة تأهيل نحو شهرين.

ويستمر معسكر القادسية استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد في جيرونا حتى 26 يوليو الجاري، الذي يواجه في يومه الأخير لفانتي الإسباني.

وشَهِدت التدريبات مشاركة المغربي سفيان الكرواني، الظهير الأيسر، المنضم أخيرًا، قادمًا من أوتريخت الهولندي، إضافة إلى محمد القحطاني، بعد شراء عقده من الهلال.

ويستهدف المدرب الإيرلندي إيصال اللاعبين إلى الجاهزية التامة قبل انطلاق الموسم، الذي ستتخلله المشاركة في البطولات المحلية، ودوري أبطال آسيا للنخبة.