اختيار مشروعين سعوديين في «سود إكريتور»

أعلن صندوق البحر الأحمر، أحد برامج مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، اختيار مشروعين سينمائيين سعوديين للمشاركة في النسخة الـ44 من ورشة «سود إكريتور» الدولية، ضمن شراكته مع البرنامج الهادف إلى دعم تطوير مشاريع الأفلام، وتعزيز حضور المواهب السعودية في المحافل السينمائية العالمية.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية «واس»، الخميس، شمل الاختيار مشروعًا للمخرجة ندى الوابل، وآخر للمخرجة زهرة زهير، وسيحصل المشروعان على تمويل كامل للمشاركة في الورشة، إلى جانب برنامج إرشادي متخصص بإشراف نخبة من الخبراء الدوليين في تطوير النصوص السينمائية.

وتُعد ورشة «سود إكريتور» من أبرز البرامج الدولية المتخصصة في تطوير مشاريع الأفلام الروائية الأولى والثانية لكتّاب السيناريو من الدول العربية وإفريقيا، إذ تتيح للمشروعين السعوديين فرصة تطوير نصوصهما، وصقل رؤيتهما الفنية ضمن برنامج إرشادي متخصص، بإشراف نخبة من الخبراء الدوليين في تطوير السينما العربية والإفريقية.

ويأتي هذا الاختيار امتدادًا لجهود صندوق البحر الأحمر في تمكين صنّاع الأفلام السعوديين، وتوسيع فرص وصولهم إلى برامج التطوير والإرشاد الدولية، بما يعزز حضور المشاريع السعودية في المشهد السينمائي العالمي، ويدعم مسيرة المواهب في مختلف مراحل تطوير أعمالها.