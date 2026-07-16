«فالكنشتاينير» يحتضن الهلال في شتاجرسباخ

استقرت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم في فندق «فالكينشتاينر بالانس» بمدينة شتاجرسباخ النمساوية خلال المعسكر الإعدادي الخارجي، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وبحسب المصدر عينه، يأتي اختيار «فالكينشتاينر بالانس» نظير احتوائه على الإمكانيات والمرافق الملائمة لاحتياجات القطب العاصمي في معسكره الذي انطلق الأربعاء ويمتد حتى الثالث من أغسطس المقبل.

ويعد الفندق من فئة الخمسة نجوم، ويبلغ سعر الغرفة في الليلة الواحدة نحو 1600 ريال، بحسب مواقع الحجوزات والسفر العالمية.

ميدانيًا، شهدت الحصة التدريبية الصباحية، الخميس، التركيز على الجوانب البدنية، ومعدل اللياقة ما بين صالة الإعداد البدني والملعب، إلى جانب أداء عدد من الجمل الفنية تحت إشراف الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق.

ويلعب الهلال أربع تجارب في النمسا، بداية من الأحد، أمام شتورم جراتس الفريق المحلي.

ويلاقي الأزرق نظيره ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي يوم 24 يوليو، ثم مولودية الجزائر 29 من الشهر ذاته، ويختتم معسكره التحضيري يوم 3 أغسطس أمام الأهلي القطري.