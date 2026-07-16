«أديداس» تُسيّطر على النهائي

يغيب شعار «سووش» الشهير ‌لشركة «نايكي» بصورة لافتة عن المشهد الرياضي في نهائي كأس العالم 2026، بعدما أنهى فوز المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم على إنجلترا في الدور نصف النهائي، الخميس، آمال عملاق الملابس الرياضية في رؤية أحد المنتخبات التي يرعاها على أكبر منصة في نهائي المونديال، ​الأحد المقبل.

وفي خضم المنافسة المحتدمة بين العلامات التجارية داخل المستطيل الأخضر وخارجه، تمثل هذه النتيجة مكسبًا لشركة «أديداس» التي تزود طرفي المباراة النهائية، الأرجنتين وإسبانيا، بالأطقم، والمعدات الرياضية.

ورعت أديداس 14 منتخبًا وطنيًا خلال البطولة، بينما لم ينجح أيّ من المنتخبات الـ 12، التي ترعاها «نايكي»، في بلوغ النهائي، بما في ذلك إنجلترا وفرنسا اللتان وصلتا إلى الدور نصف النهائي.

واستثمرت الشركتان بكثافة في البطولة، إلا أن «نايكي» كانت تعول عليها بشكل خاص لتعزيز المبيعات، والحضور الإعلامي في إطار مساعيها لاستعادة زخمها بعد أعوام من التراجع المستمر في حصتها السوقية.

أشارت ​نايكي، يونيو الماضي، إلى ​أن ⁠استراتيجية التحول التي يقودها إليوت هيل، الرئيس التنفيذي، لا تزال تواجه تحديات كبيرة، إذ طغت حالة الضعف المستمرة في السوق الصينية، والتوقعات الحذرة على التحسن المحدود في إيرادات الربع الرابع.

وفقد سهم الشركة نحو ثلث قيمته منذ بداية العام، مع تزايد إحباط المستثمرين من بطء وتيرة التقدم في خطة هيل لإعادة إنعاش الشركة.

في المقابل، وصفت «أديداس» بلوغ المنتخبين اللذين ترعاهما إلى النهائي بـ«لحظة فخر»، ممتنعة ‌عن الكشف عن توقعاتها للمبيعات.

وأطلقت «نايكي» قبل بدء كأس العالم نسختين جديدتين من أحذية «ميركوريال» لكرة القدم، كما عقدت شراكات مع مصممي أزياء الشارع المحليين، وحدثت أقسام كرة القدم، في أكثر من 5 آلاف متجر تابع لها، أو لشركائها من تجار الجملة حول العالم.

وأوضحت الشركة أن ‌حملتها الخاصة بكأس العالم «ريب ذا سكريبت» التي تمحورت حول فيلم دعائي شارك فيه نجوم، ومشاهير آخرون، من بينهم الفرنسي كيليان ⁠مبابي، حققت 1.5 مليار مشاهدة خلال الأسبوع الأول من البطولة، مشيرًا إلى تجاوز مبيعات أطقم المنتخبات الوطنية 2.5، ضعف المبيعات المسجلة خلال الفترة ذاتها من كأس العالم 2022 بحلول انطلاق البطولة.

ووفقًا لبيانات «إم ساينس»، ارتفعت حصة «أديداس» في سوق الأحذية إلى 19.2 في المئة، يونيو الماضي، مقارنة مع 16 في المئة قبل عام، بينما واصلت ​«نايكي» خسارة حصتها السوقية.

وسبق وكشف مسؤولو «أديداس»، ​أبريل الماضي، عن أن الشركة سجلت طلبات مسبقة على منتجات كأس العالم 2026، بنحو 292 مليون دولار، خلال الربع الأول.