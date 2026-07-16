بالمجان.. ماندي ينتقل إلى صفوف ليفانتي

أعلن نادي ليفانتي الإسباني، الخميس، تعاقده ​مع الجزائري عيسى ماندي، لاعب منتخب «محاربو الصحراء» الأول لكرة القدم، في صفقة انتقال مجانية.

وأصدر النادي بيانًا صحافيًا، عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: «توصل نادي ليفانتي إلى اتفاق مع الدولي الجزائري عيسى ماندي للانضمام إلى صفوف الفريق، وتعزيز خطه الدفاعي، بموجب عقد يمتد ‌حتى يونيو 2028».

وأضاف البيان: «سيخضع اللاعب للفحوص ​الطبية ‌قبل ⁠أن ​ينضم خلال ⁠الأيام المقبلة إلى كتيبة المدرب لويس كاسترو.. مرحبًا بك يا عيسى!».

ويعود ماندي، صاحب الـ34 عامًا، إلى الدوري الإسباني بعد تجربة سابقة مع ريال بيتيس، وفياريال، وذلك عقب انتهاء عقده مع ليل الفرنسي.

وخاض ⁠ماندي منافسات كأس العالم 2026 ‌في أمريكا ‌الشمالية مع المنتخب الجزائري، قبل ​خروج الفريق من ‌دور الـ 32.

وولد ماندي في 22 أكتوبر 1991، في شالون أون شامبان، المدينة الفرنسية، ويُعد من المدافعين أصحاب الخبرة الكبيرة في الملاعب الأوروبية.

وتخرج المدافع الجزائري من أكاديمية ستاد رانس، ‌قبل انتقاله إلى الدوري الإسباني في موسم 2016ـ2017 للانضمام إلى صفوف ريال ⁠بيتيس.

وخلال ⁠خمسة مواسم قضاها مع بيتيس، شارك ماندي في منافسات الدوري الأوروبي، قبل أن ينتقل إلى فياريال في موسم 2021ـ2022، إذ واصل تعزيز خبراته القارية من خلال المشاركة في كأس السوبر الأوروبية، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.

وفي موسم 2024ـ2025، خاض اللاعب الجزائري تجربة جديدة مع ليل الفرنسي، وشارك خلال الموسم الماضي ​في 40 ​مباراة، بواقع 29 مباراة في الدوري، و11 مباراة في الدوري الأوروبي.