نوريس.. تجاوز الحدود وتراجع 10 مراكز

عُقب البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق ماكلارين، بطل العالم لفورمولا 1، الخميس، بالتراجع عشرة مراكز عند الانطلاق في سباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1، المقرر الأحد المقبل، بعد استهلاكه الحد الأقصى المسموح به من مكونات وحدة ‌الطاقة، وتخطي الحصة المحددة ​لوحدة إلكترونيات ‌التحكم.

وأصدر ماكلارين بيانًا صحافيًا، بعد إعلان مسؤولي السباق العقوبة، جاء فيه: «على الرغم من أن وحدة ⁠إلكترونيات التحكم التي تم تركيبها في اليابان، واستخدمناها في كافة الحصص منذ سباق ميامي، عملت بكفاءة واعتمادية، فإن مرسيدس-إيه.إم.جي هاي بيرفورمانس باورترينز أدخلت منذ ذلك الحين سلسلة من التحسينات المتعلقة بالاعتمادية، لكن للاستفادة من هذه التحسينات، يتعين علينا تقبل عقوبة التراجع 10 مراكز عند الانطلاق لسيارة لاندو من أجل استخدام وحدة جديدة».

وأضاف البيان: «اخترنا تنفيذ هذا التغيير في بلجيكا، وهي حلبة تتيح فرصًا أكبر للتجاوز مقارنة ​بالسباقين التاليين في ​المجر وزاندفورت الهولندية».

وأكد ماكلارين على اعتزامه استخدام هذه الوحدة الرابعة خلال ما تبقى من منافسات الموسم، موضحًا أن الوحدة ‌الأولى تعرضت لعطل جسيم في ​الصين خلال مارس الماضي، ما ‌حرم نوريس من بدء ذلك السباق، ليتم تركيب ‌الوحدة الثانية خلال جائزة اليابان الكبرى، التي نُظمت أيضًا في مارس، قبل سحبها لإجراء إصلاحات عقب ظهور مشكلات خلال التجارب الحرة، وبعد إصلاحها، تعرضت الوحدة ذاتها لاحقًا ‌لعطل جسيم خلال التجارب في موناكو، يونيو الماضي.

وكان ⁠نوريس ​أول المنطلقين ⁠في السباق العام الماضي، إلا أن ماكلارين عانى من تراجع في الأداء الموسم الجاري، ويحتل حاليًا المركز الثالث في بطولة الصانعين، خلف مرسيدس، وفيراري المتصدرين.

ويسمح للسائقين باستخدام ثلاث وحدات لإلكترونيات التحكم خلال الموسم الواحد، ويُعد هذا التغيير تجاوزًا للحد ⁠المسموح به، ما يستوجب فرض العقوبة تلقائيًا.