من هو هوجو مورا لاعب الفيحاء الجديد؟

في الثالث من مارس عام 1998، شهدت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ولادة هوجو مورا أرودا دا سيلفا، لاعب وسط فريق الفيحاء الأول لكرة القدم الجديد، وسط عائلة بسيطة كافحت لتأمين متطلبات الحياة اليومية، حيث نشأ الطفل في أحياء الضواحي التي تتنفس كرة القدم.

تلقى هوجو دعمًا مباشرًا من والديه اللذين حرصا على توجيهه نحو الرياضة للابتعاد عن مخاطر الشوارع، وخلال طفولته ومراهقته أظهر انضباطًا كبيرًا، وبنية جسدية مميزة، ساعدته لاحقًا في فرض نفسه بمراكز الدفاع ووسط الميدان، إذ يبلغ طوله حاليًا 1.77 متر، ويصل وزنه إلى 75 كيلوجرامًا.

بدأت علاقة هوجو مورا بالكرة في سن مبكرة عبر اللعب في الملاعب الترابية القريبة من منزله، قبل أن تلتقطه أعين كشافي نادي فلامنجو البرازيلي، الذين أُعجبوا بذكائه التكتيكي، وقدرته على قراءة اللعب، وهو لم يتجاوز سن الـ 12 عامًا، حيث تدرج في الفئات السنية للنادي، وتلقى تعليمه الكروي على يد مدربين محليين، ركزوا على تطوير دقة تمريراته ومساندته الدفاعية.

مثّلت الحقبة التاريخية للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس مع نادي فلامنجو البرازيلي بين عامي 2019 و2020 منعطفًا مهمًا في مسيرة لاعب الوسط الشاب آنذاك، حيث كان مورا أحد الأسماء الواعدة المصعدة من أكاديمية النادي والمعروفة بـ «نينهو دو أوروبو» تحت أنظار المدرب البرتغالي، الذي عُرف بصرامته التكتيكية وتطويره للاعبين الشباب.

خلال فترة جيسوس، شارك مورا في عدد محدود من المباريات إلا أنه كان عنصرًا فعالات في الموسم التاريخي لـ«Mengão» الذي توج فيه بكأس ليبرتادوريس 2019، والدوري البرازيلي، وكأس البرازيل، وغيرها، وعلى الرغم من قلة مشاركاته أساسيًا، نظرًا لامتلاء تشكيلة الفريق بالنجوم، إلا أنه شارك في تدوين الحقبة الذهبية للنادي محليًا وقاريًا.

رغبة اللاعب في الحصول على دقائق لعب إضافية دفعت فلامنجو لإعارته عام 2020 إلى نادي كوريتيبا البرازيلي، وهناك شارك في 28 مباراة، وسجل هدفًا واحدًا، وظهر بمستويات ثابتة لفتت الأنظار، ليعود بعد نهاية الإعارة إلى فلامنجو مجددًا في عام 2021، حيث خاض بعض اللقاءات، وحقق مع الفريق كأس السوبر البرازيلي، وقبل نهاية العام نفسه خاض تجربة احترافية قصيرة معارًا إلى نادي لوجانو السويسري، لكنها لم تستمر طويلًا، إذ لعب مباراة واحدة فقط، وعاد سريعًا إلى بلاده.

مع مطلع عام 2022 انتقل إلى نادي أتلتيكو باراناينسي على سبيل الإعارة أولًا، ثم بموجب عقد انتقال دائم في عام 2023 بعد أن أثبت جدارته عنصرًا أساسيًا في خط الوسط، حيث لعب مع الفريق 104 مباريات سجل خلالها هدفين، وصنع ثلاثة، وتوج معهم ببطولة دوري باراناينسي الإقليمي.

تواصلت المسيرة الاحترافية للاعب بانتقاله في أبريل من عام 2024 إلى نادي فاسكو دا جاما بنظام الإعارة مع إلزامية الشراء، حيث مثّل الفريق في منافسات الدوري البرازيلي، وكأس البرازيل، ونجح في حجز مقعده الأساسي في خيارات الأجهزة الفنية المتعاقبة على تدريب الفريق.

وعلى الصعيد الدولي، استدعي هوجو مورا لتمثيل المنتخب البرازيلي تحت 23 عامًا في عدة معسكرات تحضيرية ومباريات تجريبية ضمن الاستعدادات لبطولة الألعاب الأولمبية، ما عزز من خبراته الدولية، والتعامل مع الضغوطات الجماهيرية والإعلامية.

على الصعيد الشخصي، يعيش اللاعب حياة عائلية مستقرة برفقة زوجته كاميلا مورا، ولهما طفلان يحرص على إبقائهما بعيدًا عن صخب وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتقدر الثروة الصافية للاعب بنحو 2.5 مليون دولار أمريكي جمعها من عقوده الاحترافية المتتالية، ومكافآت الفوز بالبطولات الكبرى.

في المجمعة، يبدأ مورا محطة جديدة ومختلفة تمامًا في مسيرته الرياضية، بعد إتمام إجراءات انتقاله بشكل رسمي إلى نادي الفيحاء الناشط في دوري روشن السعودي، ويخوض غمار تجربة جديدة في الملاعب الآسيوية.