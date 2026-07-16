الأهلي يصل البرتغال.. والاجهاد يبعد هوساوي

أجرى زكريا هوساوي، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الخميس، فحصًا طبيًا كشف عن تعرضه إلى اجهاد في العضلة الضامة، بحسب مصدر خاص بـ «الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن اللاعب يحتاج إلى راحة عدة أيام، قبل التعافي والعودة إلى تحضيرات الفريق، بعد استبداله في الدقيقة 15 من مواجهة هولشتاين كيل النمساوي التجريبية، الأربعاء.

إلى ذلك، وصل الأهلي، الخميس، إلى البرتغال لمواصلة المرحلة الثانية من المعسكر الإعدادي لمنافسات الموسم الجديد.

واختتم الأهلي معسكر النمسا، الذي يمثل المرحلة الأولى، بمواجهة هولشتاين كيل، التي خسرها بنتيجة 4ـ1.

وتمتد تحضيرات القطب الجداوي في البرتغال حتى 28 من الشهر الجاري، متضمنة أربع مواجهات تجريبية أمام ريو آفي، وفيتوريا جيماريش، وبورتيمونينسي، وفولهام.