بعد الاعتزال.. سمير مديرا في سيراميكا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا المصري، الخميس، تعيين سعد سمير مديرًا ​لكرة القدم في الفريق الأول، بعد يوم واحد من إعلان اعتزال اللعب.

وأصدر النادي المصري بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «يعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعيين سعد سمير مديرًا للكرة ‌بالفريق الأول، ‌في إطار استراتيجية النادي الرامية ​إلى ‌تعزيز ⁠منظومة ​العمل الإداري، ⁠والاستفادة من الكفاءات الوطنية، التي تمتلك الخبرة والرؤية والقدرة على صناعة الفارق».

وأضاف البيان: «يعد سمير أحد أبرز المدافعين في الكرة المصرية، بعدما سطر اسمه بحروف من ذهب في الملاعب، وحقق مسيرة استثنائية حافلة بالبطولات والإنجازات المحلية والقارية والدولية، وعرف على مدار أعوام طويلة بالاحترافية والانضباط والشخصية القيادية، ‌ليصبح أحد النماذج المميزة داخل ‌وخارج المستطيل الأخضر، ولم يكن قرار ​اعتزال كرة القدم ‌نهاية لمسيرته، بل بداية لمرحلة جديدة من العطاء، إذ حرص على الاستعداد لهذا الدور من خلال تطوير نفسه علميًا وعمليًا، ويأتي اختياره مديرًا للكرة انطلاقًا من الثقة الكبيرة بقدراته، وما يمتلكه ‌من خبرات تراكمية اكتسبها على مدار أعوام طويلة داخل أكبر الأندية والبطولات، إلى ⁠جانب شخصيته ⁠القيادية، وقدرته على إدارة المنظومة بروح الفريق، بما يخدم أهداف النادي، ويعزز طموحاته خلال المرحلة المقبلة».

وأسدل سمير، صاحب الـ37 عامًا، الأربعاء، الستار على مسيرة رياضية، حصد خلالها 28 لقبًا، معظمها مع فريق الأهلي، قبل أن يختتم مشواره بقميص سيراميكا كليوباترا.

ولعب سمير لمدة 14 عامًا في صفوف الأهلي، نال فيها 26 لقبًا، وتوج بلقبين في كأس الرابطة مع سيراميكا كليوباترا.

ومثّل سمير المنتخب المصري في المراحل العمرية كافة، بداية من منتخبات الناشئين، والشباب، والمنتخب الأولمبي، وصولًا إلى المنتخب الأول، وشارك في بطولات كأس الأمم ​الإفريقية، وكان ​ضمن قائمة «الفراعنة» في كأس العالم 2018 في روسيا، ولعب أيضًا لعدد من الفرق المصرية الأخرى.