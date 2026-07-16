رسميا.. التعاون يوقع مع هندي

أعلن نادي التعاون، الخميس، التوقيع مع عبد الرحمن هندي، لاعب وسط فريق العروبة الأول لكرة القدم «درجة أولى»، بحسب بيان نشره عبر حسابه في منصة «إكس».

وكانت «الرياضية» كشفت، السبت، عن أن التعاون اتفق مع اللاعب «23 عامًا»، وبدأ في استخراج التأشيرة الأوروبية «شنجن»، تمهيدًا لدخول اللاعب في التدريبات بمدينة ميرلو الهولندية، تحت قيادة الصربي زاركو لازيتيتش.

ويمتد عقد هندي مع التعاون ثلاثة مواسم مع أفضلية التجديد إلى موسم إضافي.

وتدرج هندي «23 عامًا» في الفئات السنية بنادي الفيحاء، قبل الانتقال في صيف 2024 إلى جرش.

وفي موسم 2025، وقعت إدارة نادي العروبة مع اللاعب، وشارك بصفوفه في 27 مباراة بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بمجموع 2018 دقيقة، وسجل هدفين، وصنع واحدًا، وتبلغ قيمته السوقية 275 ألف يورو.

ودخل التعاون، 5 يوليو الجاري، معسكرًا بمدينة ميرلو الهولندية، يستمر حتى 5 أغسطس المقبل، ويتضمن أربع مواجهات تجريبية.