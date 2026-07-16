تفوق سعودي

انتصر المنتخب السعودي لكرة اليد فئة الشباب، الخميس، على نظيرة البحريني، بنتيجة 26ـ30، في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية الـ19، التي تحتضنها مدينة تشوتشو الصينية (المركز الإعلامي ـ اتحاد اليد)