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تفوق سعودي
2026.07.16 | 06:12 pm
انتصر المنتخب السعودي لكرة اليد فئة الشباب، الخميس، على نظيرة البحريني، بنتيجة 26ـ30، في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية الـ19، التي تحتضنها مدينة تشوتشو الصينية (المركز الإعلامي ـ اتحاد اليد)
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