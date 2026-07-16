في الظهور الثاني.. أخضر اليد يتفوق على البحرين

تفوق المنتخب السعودي لكرة اليد فئة الشباب، الخميس، على نظيرة البحريني، بنتيجة 26ـ30، في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية الـ19، بعدما انتصر أيضًا في المباراة الأولى على الفريق العماني.

ونال سلمان المعيني، حارس مرمى «الأخضر»، جائزة الأفضلية في المواجهة بين المنتخبين، وفق ما أعلنه حساب اتحاد اليد الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس».

ويلعب الفريق السعودي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات عُمان، والبحرين، والصين تايبيه، والصين، وهونج كونج.

وضمت قائمة ميلانو جيليرمو، مدرب المنتخب السعودي، 22 لاعبًا، هم، عبد الله السعدون، وزكريا طه، ومهند السيهاتي، وحيدر الدعسري، ومحمد القايد، وعبد الله المرهون، وحسين الحمدان، وأحمد العبيدي، وعلي السني، ومحمد السيهاتي، وحسن الصفار، وسلمان المعيني، وهشام ياسر، وبدر القرني، وأمجد بيضي، وأحمد العبيدي، ويوسف عمر، وقاسم الخويليدي، وفاضل الرمضان، وأسامة الربيع، وعباس العوازم، ومختار العبد الوهاب.

وتستضيف مدينة تشوتشو الصينية منافسات البطولة خلال الفترة منذ الـ15، وحتى الـ27 يوليو الجاري.

وتُعد منافسات البطولة مؤهلة إلى بطولة العالم للشباب المقررة في مقدونيا عام 2027.