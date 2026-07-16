الاتحاد يغيّب الغنام عن رحلة أليكانتي

تخلف خالد الغنام، لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، عن موعد دخوله المعسكر الإعدادي في أليكانتي الإسبانية، المقرر الخميس، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن الغنام تحصل على إذن من إدارة النادي من أجل حسم انتقاله إلى الاتحاد.

وكانت إدارة النادي الشرقي توصلت إلى اتفاق مبدئي مع نظيرتها في الاتحاد، حسبما نشرته «الرياضية»، الإثنين، يقضي بانتقال الغنام إلى صفوف الفريق الجداوي، مقابل مبلغ مالي، إضافة إلى إعارةَ الثنائي حامد الشنقيطي، حارس المرمى، وعبد الإله هوساوي، لاعب الوسط، لمدة موسمٍ واحدٍ.

ونشرت «الرياضية»، الثلاثاء، أن الصفقة شهدت تطورت جديدة، بعد دخول ناديي القادسية والأهلي على خط التفاوض، مستغلين عدم حسم الاتحاد الصفقة.

وأبدى القادسية رغبته في الحصول على خدمات الغنام، كما أرسل الأهلي استفسارًا إلى الاتفاق عن وضع اللاعب.

في سياق متصل، التحق الإسكتلندي جاك هندري، مدافع الاتفاق، الخميس، بالمعسكر الإعدادي في أليكانتي، عقب فراغه من الإجازة الممنوحة له، بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026.

ميدانيًا، اكتفى لاعبو الاتفاق، صباح الخميس، بحصة استشفائية، عقب الانتصار على كوستا سيتي الإسباني بنتيجة 8ـ0 في أولى المباريات التجريبية، وهي المباراة التي شهدت منح الأسترالي أرثر بوباس، مدرب الفريق، الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

ومنح بوباس لاعبيه فترة حرة، مساء الخميس، على أن تستأنف التدريبات الجمعة، ضمن البرنامج الفني والتكتيكي، الذي وضعه استعدادًا للاستحقاقات الرسمية في الموسم المقبل.