النصر يتجه إلى تعديل حجوزات لشبونة

تتجه إدارة نادي النصر إلى تعديل حجوزات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمغادرته الأسبوع المقبل إلى لشبونة العاصمة البرتغالية، من أجل تنظيم معسكر إعدادي يستمر حتى 5 أغسطس 2026.

وبحسب مصدر خاص بـ «الرياضية»، فضّل المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو التبكير في موعد المعسكر الخارجي ضمن المرحلة الثالثة من التحضيرات للموسم الجديد، الذي كان محددًا في 25 يوليو الجاري.

يُشار إلى أن الفريق عاد الأربعاء إلى الرياض قادمًا من أبها لاستكمال برنامجه الإعدادي.

ويستعد حامل لقب دوري روشن السعودي لخوض منافسات أربع بطولات الموسم المقبل، وهي: الدوري السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.