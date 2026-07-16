16 لاعبا يُمثلون أخضر السباحة

أعلن الاتحاد السعودي للسباحة، الخميس، القائمة النهائية المشاركة في بطولة آسيا للألعاب المائية، المقرر انطلاقها في تايلند، الجمعة، والمستمرة حتى الـ 22 يوليو الجاري.

وحسبما أوضحه حساب اتحاد السباحة الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، ضمّت قائمة «الأخضر» 16 لاعبًا ولاعبة، هم: عبد العزيز العيسى، ومحمد القحطاني، وحسن الشلاتي، وساري الأربعيني، وحسن اليوسف، ومحمد العبد العال، وميار اليامي، وتاليا البرقي، وعماد الصبياني، وعلي البوسعيد، وأحمد آل سعيد، وفهد العويقلة، وحمزة العايد، وخالد البلبيسي، ورواد الدوسري، وعلي العبد الوهاب.

وتضم قائمة منافسات بطولة آسيا للألعاب المائية: السباحة، والغطس، وكرة الماء، والسباحة الفنية.

وتُعد هذه البطولة النسخة الـ 12 من البطولة الرسمية للفئات السنية «Asian Age Group Championships».

وتُنظم منافسات البطولة في بانكوك العاصمة التايلاندية، وتستقطب أبرز المواهب الشابة من مختلف الدول الآسيوية.