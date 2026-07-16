المونديال.. توني ينضم إلى قائمة الـ24

لحق الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بـ 24 لاعبًا من دوري روشن السعودي ظهورا في كأس العالم 2026، بعد مشاركته، الأربعاء، خلال الخسارة 2ـ1 أمام الأرجنتين في نصف النهائي.

ويتصدر المغربي ياسين بونو، حارس الهلال، أكثر لاعبي الدوري مشاركة في البطولة بعدما خاض جميع مباريات منتخب بلاده الست بإجمالي 570 دقيقة، وقاده إلى بلوغ الدور ربع النهائي.

فيما برز مهاجم القادسية جوليان كينيونيس أكثر لاعبي دوري روشن مساهمة تهديفية بتسجيله أربعة أهداف وصناعته هدفًا آخر مع منتخب المكسيك قبل الخروج من دور الـ16، بينما نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيل ثلاثة أهداف مع منتخب البرتغال خلال خمس مباريات لعب فيها 441 دقيقة، قبل أن يودع منتخبه المنافسات من دور الـ16.

كما كان الهلال الأكثر تمثيلًا في الأدوار المتقدمة، بعدما وصل الفرنسي ثيو هيرنانديز مع منتخب فرنسا إلى نصف النهائي، إلى جانب ياسين بونو، الذي بلغ ربع النهائي، فيما شارك البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير الهلال، الذي لعب معارًا الموسم الماضي في برشلونة خمس مباريات بإجمالي 314 دقيقة وصنع هدفًا، وظهر روبن نيفيش مواطنه وزميله في النادي العاصمي في مباراتين بإجمالي 54 دقيقة.

ورافق رونالدو في البرتغال جواو فيليش، زميله في النصر، الذي شارك في ثلاث مباريات بإجمالي 204 دقائق، بينما خاض ساديو ماني أربع مباريات مع منتخب السنغال بإجمالي 364 دقيقة قبل الخروج من دور الـ32.

ومن الأهلي، وصل الإنجليزي إيفان توني مع منتخب بلاده إلى نصف النهائي على الرغم من مشاركته لأربع دقائق فقط أمام فرنسا في الدور نصف النهائي قبل مغادرة منتخب بلاده، في حين لعب فرانك كيسيه، لاعب الأهلي، 347 دقيقة مع كوت ديفوار، وشارك رياض محرز في 263 دقيقة مع الجزائر، فيما خاض الحارس إدوارد ميندي 153 دقيقة مع السنغال، ولعب المدافع روجر إيبانيز 45 دقيقة مع منتخب البرازيل، بينما شارك ميريح ديميرال في مباراتين مع تركيا بإجمالي 180 دقيقة.

أما الاتحاد، فشهد مشاركة حسام عوار مع الجزائر في ثلاث مباريات بإجمالي 173 دقيقة، فيما خاض فابينيو ثلاث مباريات مع البرازيل لعب خلالها 71 دقيقة.

وشارك مع الاتفاق المدافع جاك هندري، الذي لعب جميع مباريات إسكتلندا الثلاث تقريبًا بإجمالي 270 دقيقة، فيما خاض داروين نونيز ثلاث مباريات مع الأوروجواي بإجمالي 155 دقيقة قبل الخروج من دور المجموعات. كما سجل الفتح حضورًا عبر المغربي مروان سعدان، الذي شارك لثلاث دقائق فقط مع منتخب المغرب، بينما لعب أورلاندو موسكيرا، حارس الفيحاء، جميع مباريات بنما الثلاث بإجمالي 270 دقيقة، وشارك علي جاسم مع العراق في مباراتين بإجمالي 131 دقيقة، وعلي عزايزة مع الأردن في ثلاث مباريات بإجمالي 52 دقيقة، ويوريان جاري مع كوراساو في مباراتين بإجمالي 67 دقيقة.

وفي المقابل، لم يحصل الثنائي بونسو باه، لاعب القادسية، مع منتخب غانا، ونبيل دونجا، لاعب النجمة، مع منتخب مصر، على أي دقيقة لعب طوال البطولة، ليكونا الوحيدين من محترفي دوري روشن اللذين أنهيا مشاركتهما دون الظهور في أرضية الملعب.