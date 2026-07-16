طواف فرنسا.. وارينسكجولد يخطف الـ11

فاز النرويجي سورين وارينسكجولد، دّراج فريق أونوـ إكس، بالمرحلة الـ11 من طواف فرنسا للدراجات، الممتدة لمسافة 161.3 كلم بين فيتشي ونيفير، بعدما تفوق على منافسيه بالسرعة النهائية في أسرع مرحلة بتاريخ السباق، التي تبلغ متوسط السرعة فيها 50.91 كلم/ساعة.

وأنهى الدرّاج النرويجي، صاحب الـ26 عامًا، المرحلة المسطحة بزمن قدره 3:10:06 ساعة، أمام الهولندي أولاف كوي، والبلجيكي ميلان فريتين.

ويعود الرقم القياسي السابق لأسرع مرحلة على الطريق، أيّ خارج سباقات ضد الساعة، إلى عام 1999 «50.36 كلم/ساعة، بين لافال وبلوا، حين فاز الإيطالي ماريو تشيبوليني بالمرحلة.

وعلى الرغم من أنه حل ثالثًا عند خط النهاية، جرى إنزال البلجيكي ياسبر فيليبسن في الترتيب، ليرتقي مواطنه فريتين إلى منصة التتويج.

وبعد يوم هادئ لمتصدري الترتيب العام، احتفظ السلوفيني تادي بوجاتشار، حامل اللقب، بالقميص الأصفر، متقدمًا بفارق ثلاث دقائق، و36 ثانية على الدنماركي يوناس فينجيجارد، وأربع دقائق وست ثوان، على البلجيكي ريمكو إيفينبويل.

ويُعد هذا الفوز هو الأول لوارينسكجولد، في طواف فرنسا، والثاني لفريقه، بعد انتصار مواطنه يوناس أبراهامسن، العام الماضي في المرحلة الـ 11 أيضًا.