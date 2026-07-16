أمام سوريا.. أخضر الناشئات يدشن المشوار الآسيوي

يدشن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم مشواره في بطولة اتحاد غرب آسيا، في نسختها السادسة الجمعة، بمواجهة نظيره المنتخب السوري.

واستعد أخضر الشابات لخوض منافسات البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بمعسكر إعدادي استمر ثمانية أيام تحت قيادة مدربته الكرواتية ستيلا جوتال، احتضنته عمّان العاصمة الأردنية، بمشاركة 24 لاعبة.

واختارت مدربة الأخضر قائمة اللاعبات المشاركات في البطولة، وهن: دانة البنعلي، جود إبراهيم، مريم الطيار، ريتال حكمي، أروى الرشيد، ديالا سروجي، سوار عمرو، حوراء جلال، ريم المبارك، جود العمودي، هبة أوهاشي، غلا صالح، غدي العتيبي، ريماس أحمد، جوان النصار، ريماس العرادي، حلا الشدوخي، سديم السهيمي، ريما عبد العزيز، كنزي علاء، ديما إبراهيم، يارا الصالح، زينب رضا، دانة الضحيان.

ويشهد اليوم الأول للبطولة مواجهة أخرى بين منتخبي لبنان والإمارات، على ملعب الأمير محمد في الزرقاء.

ويستكمل الأخضر مشاركته بالمباراة الثانية ضد المنتخب اللبناني الأحد 19 يوليو الجاري، بينما يختتم مشاركته في دور المجموعات مع منتخب الإمارات الثلاثاء في الـ 21 من الشهر ذاته.