ويلسون لـ «الرياضية»: نطارد الذهب الأولمبي

أكد النيوزيلندي ترافورد ويلسون، المدير الفني للألعاب المختلفة وكرة القدم النسائية في القادسية، أن النادي يعمل على تطوير الرياضيين السعوديين، وتهيئتهم للوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد المستويات التي قدَّموها خلال الفترة الماضية.

وذكر ويلسون، في حديثه لـ «الرياضية»: «عمل الأبطال السعوديون على تطوير أنفسهم بصورةٍ مميزةٍ، ونحن في النادي نواصل دعمهم حتى يبلغوا الأولمبياد».

وبيَّن أن طموح النادي يتجاوز المشاركة إلى المنافسة على الميداليات، قائلًا: «السعودية لم تحقق أي ميداليةٍ ذهبيةٍ أولمبيةٍ حتى الآن، وهدفنا أن يكون أول المتوَّجين بها من القادسية».

وأشار المدير الفني للألعاب المختلفة وكرة القدم النسائية إلى وفرة المواهب الرياضية في السعودية، مؤكدًا قدرتها على تحقيق الإنجازات، وقال: «وجدنا هنا مواهبَ قادرةً على حصد البطولات محليًّا وعالميًّا».