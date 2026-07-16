المرة الخامسة.. «لوي فيتون» تنقل كأس العالم إلى نيويورك

يتمُّ التحضير حاليًّا لنقل كأس العالم لكرة القدم في صندوقٍ مصمَّمٍ بشكلٍ خاصٍّ من دار «لوي فيتون» إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي حيث سيُجرى نهائي بطولة 2026 بين منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، وإسبانيا، الأحد المقبل.

وهذه المرَّة الخامسة على التوالي التي تُصمِّم فيها دار الموضة الفرنسية الفاخرة حقيبة حمل الجائزة الأعلى مكانةً في عالم كرة القدم بعد نسخ 2010، و2014، و2018، و2022.

وسيحمل الصندوق حرف «V» ذهبي اللون، وهو يرمز إلى علامة النصر، إضافةً إلى كلمة «فيتون» باللغة الإنجليزية على واجهته الأمامية مع نمط الشعار المميَّز للعلامة التجارية، وواقيات زوايا الصندوق من النحاس المطلي بالذهب. أمَّا الجزء الداخلي، فهو مبطَّنٌ بجلدٍ بيج اللون، ويحمل شارةً تُخلِّد الشراكة بين الدار و«فيفا».

وقال بيترو بيكاري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة، في بيانٍ: «على مدى أكثر من عقدٍ من الزمن، نتشارك مع فيفا التزامًا راسخًا لتحقيق التميُّز، ويربط بيننا إيمانٌ مشتركٌ بقوة الرياضة في إلهام الناس وتوحيدها».

ولطالما حجزت العلامات التجارية الفاخرة مكانها في عالم الرياضة الاحترافية، إذ تصنع شركة «تيفاني آند كو» الجائزة التي تُمنَح للفريق الفائز بنهائي دوري كرة القدم الأمريكية «سوبر بول»، المعروفة الآن باسم كأس «فينس لومباردي»، منذ النسخة الأولى عام 1967، إضافةً إلى عديدٍ من البطولات في التنس، وسباقات السيارات، ورياضاتٍ أخرى.

في حين تصنع دار «لوي فيتون» صناديقَ فاخرةً مصمَّمةً بشكلٍ خاصٍّ لسباقات الجائزة الكبرى الرئيسة بموجب اتفاقيةٍ مدتها عشرة أعوامٍ مع بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1».

لكنْ لا توجد سوى كأسٍ واحدةٍ لهذا الحدث العالمي الذي يُنظَّم كلَّ أربعة أعوامٍ، وعادةً ما تُحفَظ الكأس بمتحف «فيفا» في زيوريخ، ما يجعل فرصة تصميم صناديقَ مخصَّصةٍ لها شرفًا كبيرًا.