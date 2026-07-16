دوران يغادر النصر بشروط سيميدو

وافق البرتغالي جوزيه سيميدو، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، على سفر الكولومبي جون دوران، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى أوروبا للجلوس والتفاوض مع أنديةٍ عدة قبل تحديد مستقبله، وفقًا لما ذكرته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

واجتمع سيميدو باللاعب الكولومبي، مساء الأربعاء، في حضور وكيل أعماله، وأبلغه بالموافقة على سفرِه، ومنحَهُ مهلةَ أسبوعٍ للتفاوض مع بعض الأندية الأوروبية، على أن يلتحق بمعسكر الفريق الأصفر في البرتغال إذا لم يُحسَم مصيره خلال المهلة.

ومن حيث المبدأ، اتفق الطرفان، إدارة النادي والمهاجم، على أن يغادر الأخيرُ النصرَ خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعار النادي دوران إلى فنربخشة التركي، وزينيت الروسي خلال الموسم الماضي بعدما ضمَّه من أستون فيلا الإنجليزي مطلع عام 2025.

وبشعار النصر، خاض اللاعب 18 مباراةً، وأحرز 12 هدفًا. ويمتدُّ عقده حتى صيف 2030.

وكان الكولومبي قريبًا من الانضمام إلى غلطة سراي التركي أخيرًا، لكنَّ المفاوضات لم تتكلَّل بالنجاح.

بعدها، توجَّه إلى الرياض حيث خاض تدريبًا وحيدًا مع الفريق، مساء الأربعاء، تحت قيادة الجهاز الفني الجديد، واجتمع بعدها بالرئيس التنفيذي، الذي أذِن له بالسفر، لذا غاب عن تدريب الخميس.