أبها يستقبل جاري في سلوفينيا

ينضمُّ الكوراساوي جوريان جاري، لاعب فريق أبها الأول لكرة القدم، إلى البعثة في سلوفينيا بعد نهاية إجازته الإضافية التي حصل عليها عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وغادرت بعثة الفريق، مساء الخميس، إلى سلوفينيا لإجراء معسكرٍ إعدادي، يستمرُّ حتى 1 أغسطس المقبل، ضمن تحضيراته لمنافسات دوري روشن السعودي.

ويخوض الفريق خلال المعسكر ثلاثة لقاءاتٍ تجريبية، بينها مواجهةٌ أمام ريزة سبور التركي، لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتجربة خيارات الجهاز الفني قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان لاعبو أبها عادوا إلى التدريبات، 8 يوليو الجاري، بعد نهاية إجازةٍ، تلت تحقيق الفريق لقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، والصعود إلى مصاف دوري روشن السعودي في موسمه الجديد.