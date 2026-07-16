الرياضات الإلكترونية.. «Faker» سفيرا جديدا

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية تعيين لي سانج هيوك، المعروف بـ «Faker»، سفيرًا للألعاب في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية حتى عام 2028.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، يُعدُّ «Faker» اللاعب الأكثر تتويجًا وتأثيرًا في تاريخ لعبة «ليج أوف ليجندز»، وتجاوزت مسيرته حدود المنافسات داخل اللعبة، ليصبح بطلًا في كوريا الجنوبية، ويُجسِّد المكانة المتنامية للاعبي الرياضات الإلكترونية بوصفهم أيقوناتٍ ثقافيةً للجيل الرقمي.

وينضم «Faker» إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم، والنرويجي ماجنوس كارلسن، نجم الشطرنج، ضمن برنامج سفراء مؤسسة الرياضات الإلكترونية، ليُمثِّلوا معًا الثقافة العالمية المتنامية للمنافسات الاحترافية، التي تجمع بين شُهرة الرياضة التقليدية، وتطوُّر الألعاب التنافسية، والرياضيين الذين أسهموا في ترسيخ قطاع الرياضات الإلكترونية وتطويره.

وبصفته سفيرًا للألعاب، يُمثِّل «Faker» صوت لاعبي الرياضات الإلكترونية في كافة جوانب عمل المؤسسة وفعالياتها الدولية، ومبادراتها المخصَّصة للرياضيين، ومشاركاتها الإعلامية، ومنتدياتها القيادية، بما يعزِّز الروابط بين اللاعبين والمشجعين والمنظَّمات.

وقضى «Faker» أكثر من عشرة أعوامٍ في المنافسة على أعلى المستويات مع فريق T1، وتُوِّج خلال مسيرته بلقب بطولة العالم للعبة «ليج أوف ليجندز» ست مرَّاتٍ، ولقب بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عام 2024، ولقب بطولة دعوات منتصف الموسم «MSI» مرتين، إضافةً إلى فوزه بلقب الدوري المحلي عشر مرَّات.