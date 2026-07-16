سيدات «فالكونز» يشاركن في «موبايل ليجندز بانج بانج»

يُسجِّل فريق «Team Falcons MENA» للسيدات مشاركته في لعبة «موبايل ليجندز بانج بانج» النسائية «MWI» ضمن منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس، العاصمة الفرنسية.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، الخميس، يتلاقى 16 من نخبة فرق السيدات للتنافس على مجموع جوائزَ يبلغ 500 ألف دولارٍ ضمن إحدى أكبر البطولات العالمية في الرياضات الإلكترونية النسائية.

وتُعدُّ مشاركة لاعباتٍ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر فريق «Team Falcons MENA» فرصةً كبيرةً لاستعراض مهاراتهن على الساحة الدولية بعد نجاحهن في اجتياز تصفيات القارة الإفريقية في بطولة «MWI».

وتأتي منافسات «موبايل ليجندز بانج بانج» بنظام 5 ضد 5، ويدخلها فريق «فالكونز» للسيدات بتشكيلةٍ تتألف من خمس لاعباتٍ أساسياتٍ، تؤدي كلٌّ منهن دورًا حيويًّا ضمن الاستراتيجية العامة للفريق، إضافةً إلى لاعبةٍ احتياطيةٍ لضمان المرونة في إجراء التعديلات التكتيكية عند الحاجة.

ويمتلك فريق «Team Falcons MENA» توازنًا متكاملًا في كافة المراكز، إلى جانب خياراتٍ فنيةٍ متنوِّعةٍ، تعزِّز جاهزيته وأفضليته التنافسية طوال مشوار البطولة.

وتندرج البطولة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي نجح خلالها فريق «فالكونز» في حصد لقب بطولة الأندية خلال النسختين الماضيتين، في إنجازٍ يعكس حضوره القوي في منافسة أقوى الفرق العالمية.