تقليد أمريكي.. خاتم ذهبي ينتظر أبطال العالم

خصَّص الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزةً، ستُقدَّم للمرة الأولى لأبطال كأس العالم، وهي عبارةٌ عن خاتم ذهبي خلال مراسم التتويج، إضافةً إلى الميداليات الذهبية والكأس.

ويستضيف ملعب نيويورك نيوجيرسي، الأحد المقبل، نهائي مونديال 2026 بين منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، وإسبانيا، صاحبة اللقب الوحيد في 2010 بجنوب إفريقيا.

وتهدف هذه الخطوة إلى نقل أحد أبرز التقاليد الرياضية الأمريكية إلى عالم كرة القدم الدولية، حسبَ الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، الذي أوضح أنه سيتم إصدار مجموعةٍ محدودةٍ ومرقَّمةٍ، تضمُّ 2026 خاتمًا، يُخصَّص منها 30 للفائزين، بينما سيُتاح 1996 للجماهير في مختلف أنحاء العالم عبر المتجر الرسمي.

وسيبرز شكل كأس البطولة على أحد جانبَي الخاتم، بينما سيُخصَّص الجانب الآخر ليعكس هوية المنتخب الفائز. وسيكون كل خاتمٍ مرقَّمًا بشكلٍ فردي، ومصمَّمًا على مقاس صاحبه، ومرفقًا بشهادة أصالةٍ خاصَّةٍ به.

وفور انتهاء مباراة حسم اللقب، سيتسلَّم قائد الفريق الفائز ومدربه الرئيس خاتمَين مؤقَّتَين تخليدًا لهذه المناسبة. وبعد ذلك، سيجري تخصيص بقية الخواتم لكل واحدٍ من الفائزين قبل تقديمها رسميًّا في موعدٍ لاحقٍ لضمان ملاءمةٍ مثاليةٍ، تدوم مدى الحياة لإنجازٍ سيتردَّد صداه إلى الأبد.